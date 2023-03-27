Пензенцам грозит штраф за выброшенный из машины фантик

Неправомерно выброшенный мусор может дорого обойтись жителям Пензенской области. Так, за стаканчик, обертку от конфеты, прочую мелочь, которую метнули из окна автомобиля, грозит административный штраф в 10-15 тысяч рублей (обычному гражданину).
Причем ответственность могут нести как водитель, так и его пассажир.
О штрафах за выброшенный в неположенном месте мусор пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Специалисты напомнили, что за повторное нарушение штраф для граждан увеличивается до 20-30 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу в июле 2022-го.
Ответственность придется нести и за мешки с бытовыми отходами, которые выгрузили из автомобиля на обочину.
«В ведомстве подчеркнули, что применение этой статьи КоАП возможно только в случае достаточного количества доказательств, подтверждающих причинно-следственные связи между нарушителем и совершенным правонарушением», - отмечает издание.
Протокол на бросивших мусор могут составить на месте. В таком случае отвечать рублем придется или водителю, или пассажиру, смотря кто из них совершил проступок.
Нарушителя способны зафиксировать камеры. Тогда свою невиновность он может доказать в суде, например, подтвердив факт, что не он в тот момент находился за рулем.
Ранее юрист рассказал о штрафах на значительную сумму за оставленный в подъезде пакет с мусором. Бытовые отходы в месте общего пользования - нарушение требований противопожарной безопасности.
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