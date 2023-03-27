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Общество

Пензенцам грозит штраф за выброшенный из машины фантик

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Неправомерно выброшенный мусор может дорого обойтись жителям Пензенской области. Так, за стаканчик, обертку от конфеты, прочую мелочь, которую метнули из окна автомобиля, грозит административный штраф в 10-15 тысяч рублей (обычному гражданину).

Причем ответственность могут нести как водитель, так и его пассажир.

О штрафах за выброшенный в неположенном месте мусор пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Специалисты напомнили, что за повторное нарушение штраф для граждан увеличивается до 20-30 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу в июле 2022-го.

Ответственность придется нести и за мешки с бытовыми отходами, которые выгрузили из автомобиля на обочину.

«В ведомстве подчеркнули, что применение этой статьи КоАП возможно только в случае достаточного количества доказательств, подтверждающих причинно-следственные связи между нарушителем и совершенным правонарушением», - отмечает издание.

Протокол на бросивших мусор могут составить на месте. В таком случае отвечать рублем придется или водителю, или пассажиру, смотря кто из них совершил проступок.

Нарушителя способны зафиксировать камеры. Тогда свою невиновность он может доказать в суде, например, подтвердив факт, что не он в тот момент находился за рулем.

Ранее юрист рассказал о штрафах на значительную сумму за оставленный в подъезде пакет с мусором. Бытовые отходы в месте общего пользования - нарушение требований противопожарной безопасности.

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