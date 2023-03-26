В апреле введут новые правила выдачи купюр

С 1 апреля жители Пензенской области столкнутся с новыми правилами, касающимися бумажных купюр. Их ввел Банк России.
Как объяснил юрист Петр Гусятников агентству «Прайм», в кассах банков больше не будут иметь право выдавать загрязненные банкноты или же монеты, если их яркость снижена больше чем на 6%.
Ранее уровень такой загрязненности составлял 8% и более.
Однако принести потускневшую купюру в банк можно, там ее обязаны заменить на хорошую.
«Такие меры, по словам юриста, направлены, в том числе, на борьбу с сомнительными и неплатежеспособными денежными банкнотами. Их будут постепенно изымать из оборота и заменять новыми», - пишет издание.
Гусятников напомнил, что с 1 апреля в стране стартует денежная реформа: в тестовом режиме запустят цифровой рубль.
Такие деньги будут равноценны обычным банкнотам и монетам. Они станут третьей формой валюты. Выпуском займется Центробанк. Виртуальные «купюры» - это цифровой код с уникальным номером, хранить их предполагается в специальном электронном кошельке.
Со временем цифровой рубль, по задумке Банка России, вытеснит привычные деньги, тем не менее их оборот продолжится.
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