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Общество

Пензенцы будут передавать цифровые рубли по наследству

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Цифровой рубль планируется ввести уже в этом году. В 2024-м к использованию нового вида денег хотят поэтапно подключить кредитные организации, а в 2025-м - небанковские финансовые учреждения.

Об этом «Парламентской газете» сообщил первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Выпускать его будет Центробанк исключительно в электронном виде. Виртуальные «купюры» - это цифровой код с уникальным номером, хранить их можно будет в специальном электронном кошельке.

Сейчас депутаты и сенаторы хотят установить правовую основу оборота электронных денег, чтобы учесть их в договорном, семейном праве, при разделе имущества супругов, в наследственных отношениях.

«Цифровой рубль формируется в информационной системе Центробанка, и платежи с его использованием будут осуществлять люди и компании, имеющие счета в этой системе. Они смогут оперативно перевести деньги напрямую получателю средств без посредничества кредитной организации. Такие транзакции обойдутся дешевле традиционного перевода», - поясняет «Парламентская газета».

Таким образом, электронными «купюрами» можно будет расплачиваться как в обычных магазинах, так и при международных сделках, их можно будет делить между супругами и завещать родным.

Ранее стало известно, что в будущем граждане смогут получать цифровую пенсию. Такие средства не сгорят, а историю любой транзакции можно будет отследить благодаря уникальному идентификатору.

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