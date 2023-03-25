Пензенской гимназии присвоили имя ее директора-героя

25.03.2023 | 14:13

Пензенской многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» присвоено имя Николая Пазаева. Такое решение было принято на сессии регионального парламента в пятницу, 24 марта.

Николай Пазаев родился в апреле 1902 года в Ярославской губернии. В 19 лет поступил работать на железную дорогу, закончил рабфак и Ленинградский университет. В 30-е годы работал в Пензе на заводе имени М. В. Фрунзе, а в 1938-м был назначен директором средней школы № 4 (ныне гимназия «Ступени).

С началом войны Николая Михайловича призвали в армию и назначили военкомом госпиталя и эвакопункта. После настоятельных просьб осенью 1941 года его направили в 354-ю стрелковую дивизию.

Николай Пазаев - один из первых награжденных орденом Красного Знамени, затем был представлен к званию Героя Советского Союза, однако вместо звания получил второй такой же орден. С 1942-го рядом с ним сражался сын Вячеслав, выпускник школы, которой руководил отец.

30 июля 1944 года командир полка Николай Пазаев погиб в Польше на передовой. Вячеслав Пазаев погиб 28 апреля 1945-го в Германии.

В школьном музее хранятся фотографии и документы отца и сына, ученики изучают историю их семьи. Теперь имя Николая Пазаева будет носить учебное заведение, которым он руководил.