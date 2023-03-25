Пензенский подросток спел дуэтом с Олегом Газмановым

25.03.2023 | 19:00

Считается, что снаряд дважды в одну воронку не падает. А вот выйти во второй раз на одну сцену с Олегом Газмановым вполне возможно - это доказал юный, но уже невероятно успешный музыкант из Пензы Тимур Дунин.

Раскрепощенный и веселый на сцене, в жизни подросток довольно скромен, учится в музыкальной школе. На сцену с «главным есаулом российской эстрады» попал после участия в конкурсе. Газманов лично отбирал исполнителей, которые будут с ним выступать.

«Называется «народное творчество». Я в своих соцсетях объяснил, что практически каждый может спеть со мной одну из моих песен, если мне это понравится. Мне понравился один парень», - рассказал народный артист РФ Олег Газманов.

Так Тимур Дунин вышел на сцену вместе со своим кумиром.

«Не передать эмоции - это было очень здорово, очень круто. Мы с моим педагогом готовились к выступлению», - отметил музыкант.

«Тимур давно мечтал спеть с Олегом Газмановым, это была одна из самых любимых его песен. Мы действительно много репетировали, потому что нам все казалось, что можно сделать еще лучше», - уточнила преподаватель музыки Ирина Салмова.

В первый раз с Газмановым Тимур выступил в Тольятти. Тогда он не готовился, все вышло случайно.

«Мы просто поехали на концерт, но я был гиперактивным и подпевал ему, выкрикивал «Олег Михайлович, вы лучший!» Он меня заметил, пригласил на сцену, и я исполнил с ним песню «Мои ясные дни», - пояснил подросток.