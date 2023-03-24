В Пензе озвучили суммы штрафов для самокатчиков

24.03.2023 | 18:56

Вступили в силу нововведения, которые касаются использования средств индивидуальной мобильности - это электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. Теперь скорость передвижения на них не должна превышать 25 километров в час, а вес устройства - 35 килограммов.

«Тогда на нем можно двигаться по пешеходным дорожкам, по обочинам в некоторых случаях, по велосипедным дорожкам и так далее. Людям старше 14 лет можно передвигаться в том числе и по обочинам, и по обозначенным местам. Если возраст от 7 до 14 лет, можно передвигаться только по пешеходным и велодорожкам», - объяснил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Те пензенцы, кому еще не исполнилось 7 лет, смогут кататься только в присутствии взрослых и исключительно по пешеходным дорожкам. При подъезде к зебре придется спешиться и пересечь проезжую часть на своих двоих. Страховать и регистрировать средства индивидуальной мобильности в ГАИ не нужно.

В центре города рассекающих на электросамокатах встретить еще трудно. Прокат работает, молодежь присматривается к устройствам и ждет наступления жары.

«Они электронные, ничего делать не нужно, просто кнопку нажать - и ты уже передвигаешься», - рассказал молодой человек.

«Я катался летом на гироскутере, было очень прикольно, ветер дул. Насчет изменений я еще ничего не знаю», - отметил юный пензенец.

«Я катался на гироскутере. Штуки удобные, от них кайф, что они электрические, не надо, как на велосипеде, педали крутить», - сообщил горожанин.

За неправильное пользование устройствами грозит штраф от 800 рублей - в зависимости от степени тяжести нарушения.

«И самый плачевный случай - если в результате управления данным СИМом был причинен вред здоровью человека в виде легкого либо среднего. Штраф - от 1 000 до 1 500 рублей», - предупредил Антон Шматков.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности в регионе увеличивается с каждым годом. Например, в 2020-м подобных ДТП произошло 2, в 2021-м - 6, в 2022-м - уже 16, и есть пострадавшие.

В какое время года пользоваться средствами индивидуальной мобильности, каждый решает сам. В первую очередь это зависит от погодных условий. Некоторые готовы гонять, пока снег не выпадет.