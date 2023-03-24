В Пензе открытый колодец оказался ловушкой для животного

В четверг, 23 марта, в 10:40 в Пензенский пожарно-спасательный центр позвонил житель областного центра.
Он рассказал, что возле дома № 75д на проспекте Победы собака упала в открытый колодец. Она находится на глубине около 3 метров, и человек не в состоянии помочь ей.
«Прибыв по указанному адресу, спасатели при помощи специальной петли извлекли животное на поверхность», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
На аналогичный вызов пензенские спасатели выезжали 15 марта. Домашняя собака упала в полость под большим слоем грунта. Хозяин не смог самостоятельно достать пса.
Специалисты произвели выемку грунта и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента демонтировали металлическую конструкцию, а затем извлекли животное на поверхность и передали хозяину.
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