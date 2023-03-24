В Городищенском районе установили памятную доску герою спецоперации

В Городищенском районе Пензенской области установили мемориальную доску герою, погибшему во время специальной военной операции, - Рамилю Адгямовичу Урдякову.
Указом Президента РФ Рамиль Урдяков был награжден орденом Мужества (посмертно).
«Памятную доску установили на стене школы села Верхняя Елюзань, выпускником которой был военнослужащий. Завершилась мемориальная церемония, участие в которой приняли родные и близкие героя, руководство района, ветераны и молодежь, минутой молчания под звуки метронома», - сообщили в областном министерстве внутренней и информационной политики.
Ранее в селе Воскресеновка Пензенского района увековечили память погибших во время спецоперации Алексея Крылова и Дмитрия Осипкина.
Также в марте мемориальная доска участнику спецоперации на Украине появилась на здании школы в селе Старое Демкино Шемышейского района - ее открыли в честь Ивана Валынова, который учился в этом образовательном учреждении. Таким же образом почтили память выпускника школы № 2 села Грабово Евгения Камендровского и окончивших школу № 6 Кузнецка Рината Багданова и Алексея Фадеева.
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