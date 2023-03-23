У мэрии Пензы появились планы на родник «Самоварник»

Родник «Самоварник», возможно, все-таки преобразится. Как сообщили в четверг, 23 марта, в пресс-службе мэрии, участок хотят передать парку Белинского.
Администрация парка и займется благоустройством и дальнейшим содержанием территории.
Пока же отдел земельного контроля уточнит границы частной и муниципальной собственности. Также дано поручение составить смету для приведения в порядок чаш искусственных прудов.
Родник «Самоварник» располагается на Тропе здоровья. Это одно из самых живописных мест в городе.
Обустраивать источник начали в конце 1970-х, воду подвели к «самовару» и создали маленькие пруды. Когда-то в них плавала форель. Сейчас территория находится в упадке, вандалы обезобразили ее.
В 2018 году родник хотели привести в порядок с помощью инвестора, но не получилось.
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