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Общество

У мэрии Пензы появились планы на родник «Самоварник»

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Родник «Самоварник», возможно, все-таки преобразится. Как сообщили в четверг, 23 марта, в пресс-службе мэрии, участок хотят передать парку Белинского.

Администрация парка и займется благоустройством и дальнейшим содержанием территории.

Пока же отдел земельного контроля уточнит границы частной и муниципальной собственности. Также дано поручение составить смету для приведения в порядок чаш искусственных прудов.

Родник «Самоварник» располагается на Тропе здоровья. Это одно из самых живописных мест в городе.

Обустраивать источник начали в конце 1970-х, воду подвели к «самовару» и создали маленькие пруды. Когда-то в них плавала форель. Сейчас территория находится в упадке, вандалы обезобразили ее.

В 2018 году родник хотели привести в порядок с помощью инвестора, но не получилось.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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