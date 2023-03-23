Семьям погибших добровольцев хотят выплачивать по 3 млн рублей

23.03.2023 | 12:34

Министерство обороны РФ подготовило проект указа президента, регламентирующего порядок начисления страховых выплат участникам добровольческих формирований.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В проекте указано, что к страховым случаям будут относиться гибель добровольца во время службы или же смерть от увечья или болезни, а также ранения, травмы, контузия и получение инвалидности. Причем для того, чтобы ставший инвалидом доброволец мог претендовать на выплату, ему должны присвоить инвалидность не позже, чем через год после окончания контракта.

Сами страховые суммы будут варьироваться. Так, с случае смерти добровольца его доверенным лицам будет выплачено 3 млн 131 тыс. 729 рублей в равных долях. Инвалиду I группы будут полагаться 2 млн 348 тыс. 797 рублей, II группы - 1 млн 565 тыс. 864, III группы - 782 932 рубля.

Доброволец, получивший тяжелое ранение, сможет рассчитывать на выплату в размере 313 тыс. 172 рубля, а легкое - 78 тыс. 293,24 рубля.

Проект указа предусматривает перечень родственников, которым начислят страховую выплату в случае гибели добровольца. Это супруг (супруга), родители (усыновители), бабушки или дедушки (если они воспитывали и содержали внука не менее трех лет из-за отсутствия у него родителей), отчим или мачеха (воспитывавшие и содержавшие добровольца не менее пяти лет), а также несовершеннолетние дети, подопечные и «фактические воспитатели» (этот статус присваивается судом).

Кроме того, на выплаты смогут претендовать также совершеннолетние дети. Но только в двух случаях: если до 18 лет они стали инвалидами, или если им еще не исполнилось 23 и они учатся на очной форме обучения.

В ряде случаев в выплате могут отказать. Это произойдет, к примеру, если страховой случай наступил в результате совершения добровольцем преступления, напрямую связан с алкогольным или наркотическим опьянением или произошел из за причинения вреда собственному здоровью.

Однако отдельно оговаривается: «В выплате компенсации страховой суммы не может ‎быть отказано в случае смерти гражданина, пребывающего ‎в добровольческом формировании, наступившей вследствие самоубийства».

Сама страховка будет выплачиваться не более чем через тридцать дней со дня подачи в Минобороны соответствующих документов.

Ранее сообщалось о предложении распространить действие закона о кредитных каникулах на родителей и усыновителей участников специальной военной операции на Украине.