С родителей погибших и изувеченных участников СВО хотят списать кредиты

23.03.2023 | 10:40

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий действие закона о кредитных каникулах на родителей участников специальной военной операции на Украине.

Авторы - сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев, Инна Святенко, а также депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Анатолий Аксаков и Ярослав Нилов.

Сейчас только супруга, дети и иждивенцы могут рассчитывать на списание долгов по кредитам погибших или получивших тяжелые увечья военнослужащих, где они числились созаемщиками.

Теперь этот механизм предлагают распространить на родителей и усыновителей, являющихся созаемщиками.

28 сентября 2022 года Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. 7 октября его подписал Президент РФ Владимир Путин.

Кредитные каникулы позволяют участнику СВО или членам его семьи временно приостановить платежи по займу. Кредитные организации (банки, МФО, кредитные кооперативы или ломбарды) не имеют права отказать в предоставлении отсрочки, если заемщик проходит по критериям закона.

«Как поясняют в Банке России, кредитные каникулы предоставляют добровольцам, мобилизованным, военнослужащим, которые проходят службу в ВС по контракту, а также в войсках национальной гвардии. Кроме того, на льготу имеют право спасатели из воинских формирований МЧС, работники военной прокуратуры, сотрудники пограничной службы, обеспечивающие проведение специальной военной операции», - сообщает «Парламентская газета».

В эту категорию также входят члены семей участников СВО, если они взяли кредит до дня мобилизации (для членов семей мобилизованных) или до начала участия военнослужащего в специальной военной операции либо до подписания контракта добровольцем.