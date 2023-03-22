Ордер на арест: Львова-Белова прокомментировала обвинения

22.03.2023 | 12:33

В среду, 22 марта, уроженка Пензы Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, посчитала необходимым ответить на самые распространенные вопросы, поступающие с тех пор, как Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест детского омбудсмена и Владимира Путина.

О решении досудебной палаты МУС стало известно 17 марта. Российской стороне вменяется депортация детей из зоны боевых действий в безопасные районы. Юрисдикцию МУС в РФ не признают.

Отвечая на вопрос о том, в чем конкретно состоят обвинения МУС, Львова-Белова заявила, что ей сейчас неизвестно, о каких случаях идет речь.

«Аргументация, использующаяся в публичном поле, абстрактна: она не содержит имен, фамилий, адресов, соответственно, мы не можем каким-либо образом ее проверить. В наш адрес представители МУС не обращались, мы не передавали каких-либо материалов и документов», - уточнила она в своем Telegram-канале.

Львова-Белова также заявила, что решение МУС никак не отразилось на ее работе.