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Общество

Музей школы № 46 пополнила казачья форма министра образования

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За восемь лет небольшой уголок памяти в школе № 46 превратился в настоящий музей. Усилиями преподавателей, кадетов и их родителей, а также неравнодушных пензенцев здесь собирают историю казачества. Экспозиция постоянно дополняется.

В этот раз экскурсию провели для особенного гостя - министра образования области. Родовой казак в чине подъесаула в школу приехал не с пустыми руками.

«Я хотел бы передать в музей свою форму, форму Центрального казачьего войска - я в государственном реестре войсковых казачьих обществ. Вчера я ее примерил в последний раз и вспомнил, как мне это было важно. Я ее передаю вам, ребята», - рассказал Алексей Комаров.

На парадном кителе - медали «За казачью волю» и «За веру, Отечество и честь». Также в дар школе министр передал книгу «Ценности казачества», написанную в соавторстве с Андреем Бакурадзе.

В Год педагога и наставника такие встречи особенно важны.

«Цель - воспитать настоящего гражданина своей страны, настоящего патриота в лучших традициях российского казачества, российского воинства», - подчеркнул директор по профильной работе школы № 46 г. Пензы Игорь Зиновьев.

На протяжении нескольких лет кадеты образовательного учреждения участвуют в параде Памяти, на территории школы проводят шествие «Бессмертного полка». С 1-го класса здесь уже знают, что такое вера, патриотизм и долг.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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