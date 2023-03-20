Ольга Чистякова: С демографического дна есть один путь - наверх

20.03.2023 | 15:22

В Пензенской области Союз женщин России ведет ряд проектов, направленных на изучение и решение демографических проблем.

В Сурском крае количество жителей снижается начиная с 2000-х годов. Ситуация обострилась в последние годы: население стареет и вымирает, и эти процессы никак не скомпенсированы рождаемостью, темпы которой тоже стремительно падают.

В Пензенской области на 1 января 2023 года, согласно данным Росстата, жили 1 246 367 человек. В прошлом году цифра была выше: 1 253 735.

Всего за 2022-й в регионе на свет появилось 8 431 ребенок, годом ранее количество было больше: 9 351. Скончалось 19 979 человек против 25 559 за 2021-й. Коэффициент рождаемости упал с 7,3 до 6,6 на 1 000 населения.

«Любые кризисы оказывают прямое влияние на рождаемость. Если ситуацию удается исправить быстро, то демографические процессы восполнимы, семьи обзаводятся детьми, рождение которых отложили в сложный период», - пояснила лидер пензенского отделения Союза женщин России, депутат Заксобрания Ольга Чистякова.

Если кризис затяжной, то демографические потери становятся фатальными. После 35 лет способность женщины забеременеть и родить резко уменьшается в силу объективных причин. И тогда биологические часы входят в диссонанс с историческими: отложив появление потомства, пары остаются бездетными.

Заметно сокращается количество женщин фертильного возраста, только за последние пять лет число россиянок в возрасте 20–29 лет снизилось на 20%.

В России один кризис сменял другой. За годы революций, конфликтов войн и социальных испытаний страна потеряла столько людей, сколько сегодня населяет Францию - до 60 миллионов.

Появление материнского капитала улучшило демографическую ситуацию в России. Помогли и меры поддержки для семей с детьми до 17 лет, введенные несколько лет назад, а также единовременное пособие. Размер выплат в отдельных случаях доходит до 14 тысяч рублей на одного ребенка. Однако мера действует лишь для малоимущих. Реально ею могут воспользоваться лишь 1/3 от потенциальной целевой аудитории тех, кто хотел бы стать родителями, но не имеет для этого финансовой возможности.

«Простой пример: ко мне обратилась женщина, работающая в бюджетной сфере. Она воспитывает ребенка одна. Ипотека существенно подорвала благосостояние семьи, денег перестало хватать на самое необходимое, а по критериям нуждаемости она не имеет право на выплаты пособий. И это массовое явление», - пояснила Ольга Чистякова.

«Уверена, что критерии нуждаемости нужно пересмотреть. Порог среднедушевого дохода семьи с детьми должен быть повышен, как минимум, до двух региональных прожиточных минимумов», - поделилась точкой зрения Ольга Александровна.

По ее мнению, изменению подлежит и принцип индексации социальных пособий. В нынешнем году их увеличили почти на 12%, на уровень официально зарегистрированной инфляции. Проблема в том, что цены на детские товары тоже выросли: детское питание, по данным Росстата, подорожало на 17-19%, молочные смеси - в среднем на 17,4%. Разумно, если при индексации за основу будет взята именно инфляция на рынке детских товаров.

Если сравнить меры господдержки в других странах, то в целом в России они в разы меньше, чем, к примеру, во Франции, Финляндии, Норвегии, Швеции.

Между цифрами рождаемости и реальными доходами населения есть прямая взаимосвязь. Одни процессы являются зеркалом других с временной задержкой в один-два года. До 2014 года доходы населения стабильно росли, демографическая кривая, как следствие, пошла наверх. В 2014-м был поставлен рекорд по рождаемости - 1,953 млн детей.

Затем реально располагаемые доходы населения продемонстрировали негативную динамику, и в стране усугубились демографические проблемы.

Все менее доступной становится ипотека. Простой подсчет: материнский капитал с 250 тысяч в 2007 году был проиндексирован до уровня 586,9 тыс. руб. на первенца и при рождении последующих детей (если не получали ранее) - 775,6 тыс. руб. Цены на квадратный метр жилья за это время изменились гораздо значительнее: примерно с 25 тыс. руб. до 85 тыс. и более. То есть догнать уровень 2007 года мы сможем, лишь увеличив выплату по материнскому капиталу в 5-6 раз.

Сегодня большинство экспертов в России сходятся во мнении, что решение демографических задач необходимо возвести в ранг приоритетных на государственном уровне. Президент страны Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми.

«Численность населения - это показатель, который напрямую влияет на развитие экономики. Он затрагивает все без исключения сферы жизни, и от того, насколько успешными будут действия по исправлению демографической ситуации, зависит развитие региона и страны в целом. Сейчас речь идет о демографической безопасности. Игнорирование проблем в этой сфере может привести к серьезным последствиям. С демографического дна есть только один путь - наверх», - уверена Ольга Чистякова.