Финансист рассказал о введении цифровой пенсии

19.03.2023 | 12:32

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с агентством «Прайм» рассказал о введении цифровой пенсии.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в будущем россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях, если в стране все-таки введут такое платежное средство.

Финансист опасения россиян опроверг. По его словам, такая пенсия не может «сгореть» и у нее не будет «срока годности». Цифровой рубль получит уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции, заявил он.

Перепелица предположил, что сначала введут переходный период, в рамках которого пенсионеры смогут выбирать вариант счета - цифровой или обычный. Переводы будут проводиться через систему быстрых платежей, а также классическими способами.

6 марта комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о введении цифрового рубля.