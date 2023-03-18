В Пензе служители Фемиды объявили новый творческий конкурс

18.03.2023 | 20:00

Пензенские служители Фемиды с 2016 года организуют творческие конкурсы, скоро стартует очередной. Его проведут в честь 25-летия Управления Судебного департамента в Пензенской области.

«Мы предлагаем ребятам ближе ознакомиться с государственным органом, который обеспечивает деятельность судов по всей территории России, в том числе в Пензенской области. В этом году у нас много нововведений, например, участвовать могут не только школьники, но и студенты - не обязательно будущие юристы, но и других специальностей», - пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Пензенской области Ольга Симонова.

Еще одно новшество: участникам предлагается придумать дизайн-макет официальной страницы управления в социальной сети «ВКонтакте» или разработать презентацию. Возможность написать сочинение, создать поделку в любой технике или рисунок по любой теме на выбор остается.

«Вся информация о конкурсе размещена на страницах управления, областного суда, на всех страницах районных судов во «ВКонтакте», а также на официальных сайтах», - уточнила Ольга Симонова.

В 2023-м сроки проведения конкурса очень сжатые: отправить свои работы молодые люди должны до 5 мая. Победителей назовут летом. Их ждут дипломы и подарки