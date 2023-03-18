В Пензе на конкурсе выбрали мисс и мистера РСО

18.03.2023 | 16:00

Куртка песочного цвета - отличительная черта состоящих в студенческих отрядах. В Пензенской области в движении участвуют тысячи, в Доме молодежи определили самых талантливых. Здесь прошел финальный этап конкурса «Мисс и мистер РСО».

Участники выступили парами. Главное условие - парень и девушка должны быть из разных отрядов.

«Это делается для того, чтобы дать им возможность лишний раз взаимодействовать. Хотя они из разных образовательных организаций, которые к тому же расположены по разным локациям города, благодаря такому формированию пар у ребят появилась возможность новых связей, новых отношений, новой дружбы», - пояснил председатель правления регионального отделения РСО Артем Колобов.

В финале молодые люди показали творческие номера, перед тем пройдя интеллектуальный конкурс и подготовив видеовизитку. На последнем этапе главная задача - удивить жюри своими талантами: кто-то поет, кто-то танцует, кто-то читает стихи.

В отличии от других конкурсов все трудности потребовалось преодолевать исключительно вдвоем.

«Мы не были знакомы, встретились только на репетиции. Просто сказали: будешь стоять с такой-то в паре», - рассказал участник конкурса.

В итоге почетные титулы завоевали Анастасия Кожененко и Александр Кривоженко.