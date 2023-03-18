Перечислены основные сложности, связанные с подработкой

18.03.2023 | 10:53

Самое сложное в подработке - совмещение ее с основной занятостью. Это выяснило исследование, результаты которого опубликованы на портале «Газета.Ru».

Опрос проводили во всех регионах страны сервисы «Подработка» и «Работа.ру». В нем приняли участие свыше 2 800 человек, имеющих подобный опыт.

44% респондентов заявили, что главная трудность - совмещать дополнительную работу с основной. Почти столько же - 43% - отметили сложности в плане баланса с личными делами.

28% заявили о затруднениях с поиском подходящих вакансий или клиентов. 5% отметили сложности оформления документов с заказчиком.

Чуть менее трети респондентов (30%) на поиск подработки тратят более месяца. 15% успевают все за месяц, 16% закладывают на поиск дополнительного заработка 1-2 недели. 21% находят ее менее чем за неделю, а 19% - всего лишь за 1-2 дня.

Ранее опрос, касающийся подработки, проводился в Пензе. 67% респондентов ответили, что в ближайшие три месяца будут искать дополнительный источник трудового дохода. У 7% опрошенных он уже есть.