Две трети пензенцев при опросе заявили, что им не хватает зарплаты

07.12.2022 | 14:06

Большинству участников опроса, проведенного в Пензенской области, не хватает доходов от основной работы.

Исследование провели специалисты интернет-платформы hh.ru. Они интересовались, есть ли у пензенцев подработка и планируют ли они ее искать в ближайшее время.

67% респондентов ответили, что в ближайшие три месяца будут искать дополнительный источник трудового дохода (34% в этом уверены, еще 33% заявили, что это будет «скорее всего»). У 7% опрошенных уже есть подработка.

Чаще других на вопрос о наличии подработки положительно ответили работники индустрии красоты и фитнеса (22% представителей профессиональной сферы) и специалисты научно-образовательной отрасли (14%).

13% опрошенных подрабатывают в сфере развлечений, искусства, масс-медиа, 11% - автобизнеса, 10% - в области маркетинга, рекламы, PR, юридических услуг.

Реже всего имеют вторую работу специалисты добывающей отрасли (3%), сферы закупок (5%), административный персонал (6%), специалисты по управлению персоналом (6%).

Не заинтересованы в поиске подработки в ближайшие месяцы всего 23% опрошенных жителей Пензенской области, остальные затруднились ответить.