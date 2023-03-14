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Общество

Половодье грозит пензенцам опасными болезнями

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Екатерина Мокшанцева вместе с мужем и ребенком проживает в трехквартирном доме на улице Кривозерье. Сейчас отсюда семья уже переезжает - после того, как в жилые помещения проникли канализационные воды, оставаться стало невозможно.

Соседке Екатерины идти некуда. Ее квартиру тоже залило стоками. Женщина нашла причину в непрочищенных колодцах. Долго никто не приходил на помощь.

«Вся дорога была залита, невозможно было перейти, вода стояла выше щиколотки. Из колодца просто бил гейзер - канализационные и талые воды», - рассказала жительница дома № 141 Людмила Мокшанцева.

Специалисты все-таки приехали в Кривозерье и ситуацию исправили. Но нервы людей, вещи и ремонт испорчены.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области заявили, что паводок может не просто сделать жизнь людей некомфортной, а осложнить эпидемиологическую ситуацию в регионе. В реки в это время попадает много мусора, фекалий животных, и есть риск, что там окажутся возбудители гепатита А, энтеро-, норо- и ротавирусной инфекции и много чего еще.

«Вместе с талыми водами это может попадать в поверхностные источники и долгое время там сохраняться. Возбудитель брюшного тифа может сохраняться до месяца, шигеллеза - до трех-четырех дней. И все это может попадать в питьевую воду», - предупредила и. о. начальника отдела управления Роспотребнадзора по области Татьяна Малькова.

Самое страшное будет, если зальет свалки и скотомогильники, где до поры до времен затаились сибирская язва и бруцеллез. За прошедшие 30 лет вспышек серьезных заболеваний половодье пензенцам не приносило, однако нужно быть настороже и кипятить воду из родников и колодцев.

«Люди, проживающие в городе, тоже обязаны следить за своим здоровьем и не использовать воду без кипячения либо без фильтрации - даже из водопровода», - напомнила Татьяна Малькова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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