Пензенский военком - о контрактниках: Никто ни на кого не давит

16.03.2023 | 16:02

В целях адекватного ответа на агрессивные действия западных стран численность ВС РФ увеличивается в 2023 году более чем на 400 000 человек. Об этом заявил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков на брифинге в четверг, 16 марта.

«Североатлантический альянс и другие государства продолжат поставки на Украину вооружений и военной техники, осуществляют подготовку боевиков для организации диверсий и террористических актов на территории России», - объяснил он.

Доукомплектование войск будет проводиться только за счет поступления на военную службу по контракту.

«Будут формироваться именные подразделения от субъектов РФ, корпоративные подразделения от больших предприятий, заводов и другие», - рассказал Андрей Сурков.

Требования к кандидатам сейчас упрощены. Образование не ниже основного общего, возраст - от 18 до 60 лет.

«При наличии ходатайства от командира части, если кандидат, поступающий на военную службу по контракту, имеет узкую военно-учетную специальность, - до 65 лет берем», - уточнил начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Пензы Рустам Нафиков.

Для контрактников предусмотрены социальные льготы и гарантии как на федеральном, так и на местном уровне. «В том числе денежное довольствие: для контрактника, принимающего участие [в действиях] в зоне СВО, минимальный порог денежного довольствия будет составлять 200 000 рублей. Также государством предусмотрена единовременная выплата при заключении контракта от одного года - 195 000 рублей», - добавил Рустам Нафиков.

Военком подчеркнул, что служба по контракту - дело добровольное.

«Статус военнослужащего по контракту и откуда он берется. Начиная с нуля. Гражданин РФ увидел по телевизору, в СМИ или где-то в телеграм-каналах информацию о том, что идет набор по контракту. Там предлагаются воинские должности, рода, виды вооруженных сил. Он решил для себя, что он хочет стать военнослужащим по контракту, например, воздушно-десантных войск. Он приходит в пункт набора по контракту, спрашивает, какие есть специальности, и, если его это все устраивает, он пишет заявление о том, что он желает добровольно поступить на военную службу по контракту. После оформления необходимых документов по нему состоится приказ, и он убудет в ту часть, куда он хочет, по военно-учетной специальности, которую ему предложат.

Абсолютно добровольное дело.

То есть никто здесь не принуждает никого, никто никого не заставляет, никто ни на кого не давит. Это лично сугубо желание гражданина отдать воинский долг или защитить свою Россию.

Как могут заставить написать заявление человека? Его ж никто не заставит без его личного согласия. Его никто не сможет заставить пойти служить», - резюмировал Андрей Сурков.