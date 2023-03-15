В пензенских школах произойдут серьезные изменения

15.03.2023 | 20:00

Гимназии № 6 и 44, лицей № 3 и школы № 47, 51 и 75/62 ждут серьезные перемены. Эти учреждения образования попали в федеральную программу, которая позволит улучшить состояние зданий, где проводят большую часть времени ученики.

«По всем нацпроектам мы в зеленой зоне, включая капитальные ремонты. В плановом режиме выиграли четыре школы и еще две дополнительно участвовали. Сбоя не будет», - сообщила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

В 2023-м должны ввести в эксплуатацию школу на 1 100 мест в районе ГПЗ, такую же строят в Заре.

Членов постоянной комиссии по социальным вопросам Пензенской городской думы заинтересовало, как обстоят дела с детскими садами и как город решает задачу.

«Мы видим проблему в тех местах, где город расширяется: Дальнее Арбеково, ГПЗ. Нехватка мест стоит остро», - указал депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников.

«На ГПЗ готова проектная документация, ждем выделения денег областью. Планировали детский сад вместе со школой строить, так как там коммуникации были заведены даже вместе», - отреагировала Алла Маркова.

В социальную инфраструктуру Пензы входят учреждения не только образования, но и культуры. Начальник городского управления рассказала о достижениях и планах и тонко намекнула, что некоторым объектам нужно уделить должное внимание. В их числе - музыкальная школа № 1 и Центр русской хоровой и вокальной культуры.

«На экспертизе - проектно-сметная документация на центр хореографического искусства. Если сможем как-то постепенно войти в программу и отремонтировать эти здания, то жизнь станет лучше», - отметила Вера Фейгина.

Что же касается библиотек, к депутатам у нее появилась просьба поддержать проект по созданию модельной библиотеки на улице Кирова на базе центральной.