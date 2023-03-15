Как весной общаться с душевнобольными: советы психиатра

15.03.2023 | 10:00

Весна - время, когда могут обостряться некоторые психические расстройства. О том, как вести себя с неадекватными людьми, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

«Большинство людей с психопатологическими особенностями и поставленными диагнозами неопасны для окружающих. Например, если мы говорим об обострении у депрессивного или тревожного пациента, то он станет максимально незаметным для других людей», - пояснил психиатр.

Евгений Фомин предупредил: опасными для окружающих могут быть те, у кого происходит обострение галлюцинаций или бредовых идей.

«Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками. Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом - тоже повод насторожиться», - описал симптомы врач.

Фомин добавил, что человек с психическим расстройством может нуждаться в поддержке, словах утешения и уверениях в том, что все будет хорошо. Но если собеседник с признаками такого заболевания кажется опасным и агрессивным, лучше избежать общения с ним.

«Если встретили опасного пациента, то там есть определенные стандарты поведения. Не стоит идти на конфликт, спорить и отстаивать свою точку зрения, также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Старайтесь просто прекратить диалог. Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении», - заключил психиатр.

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