Сетевое издание|18+|Среда|15 мар 2023|11:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Как весной общаться с душевнобольными: советы психиатра

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Весна - время, когда могут обостряться некоторые психические расстройства. О том, как вести себя с неадекватными людьми, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

«Большинство людей с психопатологическими особенностями и поставленными диагнозами неопасны для окружающих. Например, если мы говорим об обострении у депрессивного или тревожного пациента, то он станет максимально незаметным для других людей», - пояснил психиатр.

Евгений Фомин предупредил: опасными для окружающих могут быть те, у кого происходит обострение галлюцинаций или бредовых идей.

«Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками. Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом - тоже повод насторожиться», - описал симптомы врач.

Фомин добавил, что человек с психическим расстройством может нуждаться в поддержке, словах утешения и уверениях в том, что все будет хорошо. Но если собеседник с признаками такого заболевания кажется опасным и агрессивным, лучше избежать общения с ним.

«Если встретили опасного пациента, то там есть определенные стандарты поведения. Не стоит идти на конфликт, спорить и отстаивать свою точку зрения, также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Старайтесь просто прекратить диалог. Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении», - заключил психиатр.

Пензенцы также ощущают влияние времени года на людей с расшатанными нервами и нездоровой психикой. За последние дни в областном центре произошло несколько конфликтов.

К примеру, горожанин решил в два часа ночи поработать бензопилой, не обращая внимания на просьбы прекратить шум. Подойти к нему никто не рискнул. По мнению одного из соседей, так на мужчину влияет весна.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте