Весеннее обострение: пензенцы стали чаще жаловаться на соседей

13.03.2023 | 10:40

Не всегда отношения с соседями удается выстроить так, чтобы всем было комфортно. Нередко кто-то из жильцов ведет себя наплевательски по отношению к другим. При этом не каждый рискнет сделать замечание такому человеку.

За последние дни в Пензе предали огласке сразу несколько случаев, свидетельствующих об отсутствии добрососедства.

«Живем с соседями по подъезду. Завели моду курить в коридоре, даже поставили кресла для удобства, завалили помещение чем только можно и нельзя. Нормального разговора не понимают. Ранее курил один - глава семейства, теперь приучился и сын. Прекрасно знают про административную ответственность за это, знают, что их соседи не переваривают сигаретный дым, который просачивается даже в квартиру, но продолжают курить принципиально. Не хочется ругани, всяких склочных разговоров, обращения в соответствующие органы, тем более мордобоя на соседском деле. Но всему когда-то приходит конец. Как поступить цивилизованно, пока не знаем», - такой пост появился в Telegram-канале «Просто Пенза» 7 марта.

Во второй истории речь шла о неадекватности одного из жильцов.

«Сосед решил во дворе в 2 часа ночи поработать бензопилой, до этого тоже бывали странные выходки, не знаем уже, что с ним делать, на разговоры не реагирует, кричали ему всем домом из окна, чтобы прекратил, всех посылал. Подходить к нему, пока у него в руках бензопила, не очень охота. Вызвали полицию, приехали через 2 часа, но он уже ушел (пилил он примерно часов до трех). Вот так весна влияет на людей», - пожаловался другой подписчик того же канала 13 марта.

Иногда правоохранители все же вмешиваются в конфликт и утихомиривают нарушителей порядка.

Так, в ночь на 12-е число 36-летний житель многоэтажки на улице Терновского посмел сделать замечание 35-летнему соседу, который выпивал и шумел на площадке в подъезде. Диалога между ними не получилось.

«Просивший о тишине мужчина закрылся в своей квартире, а хулиган начал кричать и стучать ногами по входным дверям. Бойцы пресекли противоправные действия хулигана и передали его сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.