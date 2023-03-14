В Пензе прошла научно-практическая конференция педагогов

14.03.2023 | 19:00

Урок на стыке физики, иностранного языка и экологии - такой проект Анастасия Пашкина представила на суд жюри в рамках научно-практической конференции педагогических работников.

В соседнем классе директора разбирались, как отстающую школу превратить в такую, где учатся только воспитанные отличники. Это тоже часть педагогической конференции.

Мероприятие прошло в Пензе в 26-й раз. Здесь собираются и опытные, и начинающие учителя, а также сотрудники дошкольных учреждений и дополнительного образования.

«Так как это научно-практическая конференция, учителя выходят за грани методики, делают исследование, порой совместно с детьми, с родителями, и на результатах этого исследования делают новый виток развития, тем самым продвигая систему образования», - пояснила начальник Управления образования г . Пензы Алла Маркова.

Основная цель происходящего - презентовать коллегам лучшие наработки. Их показывают в четырех номинациях: «Педагогические чтения», «Урок», «Мастер-класс» и «Разработка управленческого проекта».

Конференция продлилась несколько дней, но участникам не жаль потраченного времени.

«Я увидела много интересных работ, интересных докладов, исследований. Особенно меня интересуют исследования в области русского языка, в частности очень актуальное сейчас совершенствование функциональной грамотности», - рассказала учитель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Пензы Ирина Полякова.

«Во-первых, это единение всех педагогических работников Пензы. Второе - мы проговариваем волнующие вопросы системы образования. И, конечно, обмениваемся опытом», - отметил директор школы № 78 г. Пензы Юрий Каленов.

В каждой из представленных номинаций определили победителей.