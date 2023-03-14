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Общество

Пензенские школьники подключились к всероссийскому проекту

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Пензенские школьники постигают книжную мудрость и учатся писать разные произведения. Помогают им в таком деле приезжие наставники - специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга, кураторы проекта «Всероссийская школьная летопись». На территории региона он реализуется с 2017 года.

«Проект создавался, чтобы включить ребят в исторический контекст написания книг о себе. летопись - это история себя, своей семьи, своей школы, своего региона, страны. Из маленьких историй складывается история большой страны», - пояснила куратор проекта Ольга Федоскина (г. Москва).

Встреча прошла в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Сюда приехали ученики разных классов вместе со своими учителями. Делегация из мокшанской школы № 2 уже занималась литературной деятельностью, гордиться есть чем.

«Привезла ребят из шестого класса, с которыми мы пишем уже десятую «Книгу друзей». Это книги о школьной жизни, ребятам очень интересно рассказать о том, как они живут. Книги публикуются, выходят в печатном варианте, мы их презентуем на хорошем мероприятии, и это память о школьной жизни», - рассказала заместитель директора школы Ольга Сазонова.

За пять учебных лет учащиеся школ региона написали под руководством преподавателей и выпустили больше 80 книг.

«Это самые интересные дети. Получается, что я здесь как муза: моя задача - вдохновить. Между пишущим и непишущим ребенком разницы нет никакой, нужно просто необходимое слово, идея, предложение раскрыть себя - и вот непишущий ребенок пишет», - подчеркнула куратор проекта «Всероссийская школьная летопись» Надежда Куракина (г. Санкт-Петербург)

Приезжие эксперты задержатся в Пензе на два дня. Они намерены встретиться со школьниками еще и в областной библиотеке для детей и юношества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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