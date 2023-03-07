Златогорский посоветовал не готовым защищать Родину надеть юбки

07.03.2023 | 10:07

Народ дезориентирован, заявил глава Кузнецка Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 6 марта, и назвал причину этого. «Как-то у нас разнопланово все происходит. Телевизор включаешь - там футбол, хоккей, танцы, песни, а с другой стороны - вроде как судьба страны решается», - констатировал он.

Златогорский рассказал, что на праздники в Кузнецк должен приехать местный житель, который получил первый отпуск за время специальной военной операции. Договорились, что он выступит перед мужской общественностью города.

«Есть ему что сказать. Офицер, заслуженный человек, из самого пекла, десантник. Мы где-то после праздников числа 10-го устроим собрание общественности. Кого, в каком количестве [позовем] - определимся. Пообсуждаем некоторые моменты», - пояснил Сергей Златогорский.

Упомянув футбол и танцы в телевизоре, он обратил внимание, что одновременно по окрестностям дроны летают - не рядом, но тем не менее по России.

«В брянские села заходят какие-то там партизаны... Стреляют в простых мужиков, в детей. Мальчикам подвиги приходится совершать. Здорово, что у нас есть такие мальчики, которые совершают подвиги, честь ему и слава, и здоровье. А где не мальчики, где мужчины? Которые должны, по идее, горой встать и защитить?

А мужчины тут далеко не все мужчины, поэтому поговорим по этому вопросу, надо, мне кажется, на следующий этап мобилизованности нашей переходить, ставить точки над «i»: кто за красных, кто за белых, кто в кусты. Чтоб было понятно, на кого можно рассчитывать, на кого можно опереться, кто по первому зову встанет в строй и пойдет мальчиков защищать, женщин, детей, «леопарды» глушить, если до этого дойдет. А на кого рассчитывать не стоит - тогда пусть красят губы и надевают юбки», - резюмировал Сергей Златогорский.

2 марта на территорию Брянской области со стороны Украины проникла группа диверсантов. Сообщалось, что в столкновение с ними вступили бойцы Росгвардии. Погибли двое мужчин, мирных жителей, был ранен 10-летний мальчик. Диверсантов в итоге вытеснили за границу и накрыли артиллерийским огнем.