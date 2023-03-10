На улице Московской из-за аварии вышли из строя светильники

10.03.2023 | 11:46

Освещение центральной улицы Пензы оставляет желать лучшего. Так считает пользователь Александр И., оставивший жалобу на странице губернатора во «ВКонтакте».

«От Бакунина до М. Горького не работает каждый пятый фонарь! Это бывает очень часто, кто-нибудь за этим следит?» - поинтересовался мужчина.

Представитель городского управления ЖКХ объяснил, что часть светильников на Московской вышла из строя из-за аварийной ситуации на сетях электроснабжения.

«Сегодня, 10 марта, в целях восстановления работоспособности наружного освещения на данной территории работает аварийная бригада», - говорится в ответе.

Помимо освещения, пензенцев также волнует судьба покрытия на Московской, по которому продолжает ездить тяжелая техника. По их мнению, из-за варварского подхода к уборке снега появилось множество провалов и трещин гранитных плит на всем протяжении от улицы Бакунина до улицы Кураева.