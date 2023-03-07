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Общество

В Пензенской области запретили использовать беспилотники

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В Пензенской области запрещено использовать беспилотные летающие суда. Соответствующий указ губернатора от 7 марта 2023 года размещен на портале регионального правительства.

Согласно документу, из общего правила имеется ряд исключений. Так, органы государственной власти, местного самоуправления и подведомственные им организаций могут не только использовать беспилотники, но и заключать соответствующие договоры с иными организациями и физическими лицами.

Также запрет не накладывается на использование дронов, с помощью которых обеспечивается безопасность трубопроводного и железнодорожного транспорта.

Запрет на использование беспилотных летающих судов (БЛС) принят в соответствии с Указом Президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года. Этим документом в ряде регионов России, в частности в Пензенской области, был установлен уровень базовой готовности. Он подразумевает усиленную охрану общественной безопасности, а также особый порядок работы и охраны важнейших объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики и другой критической инфраструктуры.

Запрет на использование БЛС будет действовать до снятия режима базовой готовности.

Осенью 2019 года владельцев беспилотных летательных аппаратов обязали зарегистрировать их в органах Росавиации, а для использования получить разрешение от местных властей.

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