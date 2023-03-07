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Общество

В Пензенской области инвестор готовит проект крематория

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В Пензенской области нашелся инвестор, заинтересованный в появлении крематория. Об этом стало известно из комментариев в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Очень хочу спросить, не планируется ли на территории нашей области строительство крематория? Лучше нескольких, чтобы с усопшими прощались и сжигали тела, чтобы урны с прахом хранились в мемориальной стене. Надоел бардак на кладбищах, надоело кормить ритуальные агентства...» - поинтересовалась одна из подписчиц главы региона.

Представитель правительства заявил, что вопрос о возведении крематория в области изучается.

«Заинтересованному инвестору предложены места возможного размещения крематория на территории Пензы. Проектная документация разрабатывается инвестором», - говорится в ответе.

Однако на рассмотрение в администрацию города проект до сих пор не поступал, соответственно, срок его реализации даже не определен.

Инвестора ищут давно, но до сих никто не взялся за проект. Несколько лет назад иногородний бизнесмен планировал вложить средства в объект, построив его возле Восточного кладбища. Тогда сообщалось, что комплекс будет включать два здания - ритуальный зал и непосредственно кремационный блок со специальной печью.

Вскоре разговоры о возведении ритуального объекта затихли, но в августе 2019 года тема вновь стала актуальной. Мэрия Пензы и некий предприниматель подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в развитии рынка ритуальных услуг. Коммерсант решил продолжить разработку проекта строительства крематория на территории действующего кладбища. Но дело с мертвой точки не сдвинулось.

В 2021 году потенциальным инвесторам предлагали два участка: в районе существующего Восточного кладбища и южнее Ахунского переезда. В обоих случаях требуются существенные затраты на организацию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для повышения инвестиционной привлекательности территории вдоль земельного участка в районе Ахун планировали построить автомагистраль «Восточный обход города Пензы», которая позволила бы беспрепятственно подъезжать к данной территории.

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