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Общество

В Пензе инвесторам предлагают два участка под ритуальный комплекс

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Под ритуально-обрядовый комплекс в Пензе нашли два участка. Об этом рассказала начальник управления экономического развития администрации Лариса Панкова на заседании комиссии гордумы в среду, 15 декабря.

«Это участки в районе существующего Восточного кладбища и южнее Ахунского переезда», - уточнила она, подчеркнув, что оба варианта требуют существенных затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

Инвестора ищут давно, но до сих никто так и не взялся за данный проект.

«Для повышения инвестиционной привлекательности территории вдоль земельного участка в районе Ахун планируется строительство автомагистрали «Восточный обход города Пензы», которая позволит беспрепятственно подъезжать к данной территории», - заключила Лариса Панкова.

Она не уточнила, что будет входит в комплекс. Несколько лет назад иногородний инвестор планировал вложить средства в подобный объект, построив его возле Восточного кладбища. Тогда сообщалось, что комплекс будет включать два здания - ритуальный зал и непосредственно кремационный блок со специальной печью.

Вскоре разговоры о возведении ритуального объекта затихли, в августе 2019 года, однако, тема вновь стала актуальной. Мэрия Пензы и некий бизнесмен подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в развитии рынка ритуальных услуг. Коммерсант решил продолжить разработку проекта строительства крематория на территории действующего кладбища. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

В июне 2020 года заместитель мэра Магомед Агамагомедов заявил: «Строительство крематория на территории города Пензы в настоящее время не планируется в связи с отсутствием заинтересованных в возведении объекта инвесторов».

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Гость||

В Москве очередь на кремацию полтора-два месяца. Везут кремировать в Н-Новгород. Через Пензу проходит федеральная трасса. Просчитайте по Н-Новгороду - всё окупится с лихвой...

Гость||

Нужен

Гость||

Гость писал(a):

В Москве очередь на кремацию полтора-два месяца. Везут кремировать в Н-Новгород. Через Пензу проходит федеральная трасса. Просчитайте по Н-Новгороду - всё окупится с лихвой...
Пензенским "предпринимателям" нужна мгновенная прибыль в 500% - только так они бизнес вести привыкли! А тут долгосрочные перспективы, не выгодно для хапуг!

Гость||

Крематорий???

Имя: Гость
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