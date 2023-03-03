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Общество

Уролог-андролог рассказал, чем мужчины могут заменить «Виагру»

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После прекращения поставок препарата для повышения потенции «Виагра», который производит американская биофармацевтическая компания «Виатрис», перед мужчинами встал вопрос о его замене.

Советы на эту тему дал в интервью ura.ru уролог-андролог Владимир Степанов.

По его словам, российский фармацевтический рынок задолго до введения санкций позаботился о том, чтобы разработать качественные отечественные препараты-дженерики.

«Сегодня несколько российских фирм производят аналоги популярной «Виагры». У них разные торговые наименования, но действующее вещество одно. Данные препараты на фармрынке уже лет пять. Они хорошо себя зарекомендовали. Например, препарат «Тадалафил-СЗ» или «Силденафил-СЗ» ничем не уступают американской «Виагре», - рассказал врач.

Дженерик содержит то же количество и качество активного вещества, что и оригинальное средство. Он должен выпускаться в той же лекарственной форме, что и эталон. Обязательное условие - эффективность дженерика.

«Могу с уверенностью сказать о том, что уход «Виагры» с российского фармрынка не сказался на наших пациентах. Плюс ко всему отечественные препараты на порядок дешевле западных», - резюмировал Владимир Степанов.

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