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В стране и мире

Поставки «Виагры» в Россию остановились

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Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставки препарата «Виагра» в форме таблеток, сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге.

Его производство не локализовано в России, отметили в ведомстве. Там добавили, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в стране обеспечена. У «Виагры» главное действующее вещество - силденафил.

В государственном реестре лекарственных средств можно обнаружить десятки лекарств с силденафилом. Самыми популярными препаратами оказались «Сиалис» от Eli Lilly и «Виагра» от Pfizer.

Спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43 процента с июля 2021 года по январь 2022-го. Общие траты россиян на эти средства с июля по январь составили 2,5 миллиарда рублей. Что касается распределения по регионам, больше всего продажи препаратов этой категории увеличились в Краснодарском крае (плюс 76 процентов), Московской области (плюс 43 процента) и Москве (плюс 25 процентов).

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Источник — lenta.ru
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