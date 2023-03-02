Сетевое издание|18+|Четверг|2 мар 2023|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Огурцы начали дешеветь, а бананы поднялись в цене

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С начала февраля рост потребительских цен в стране составил 0,44%, а с начала года - 1,28%. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на данные Росстата.

В России за неделю (с 21 по 27 февраля) огурцы подешевели на 7,6%, а вот лук подорожал на 3,4%, бананы - на 2,7%.

В целом цены на фрукты и овощи в среднем по стране снизились на 0,8%. Так, картофель подешевел на 0,4%, белокочанная капуста - на 0,3%. Вместе с тем на 0,5% прибавили в цене яблоки, на 1,3% - свекла, на 1,2% - морковь.

Цены на яйца выросли на 0,7%, на стерилизованное молоко - на 0,2%. Стоимость гречневой крупы снизилась на 1%, вермишели - на 0,6%, мяса кур - на 0,5%, пшеничной муки и макарон - на 0,4%.

В начале февраля жителей Пензенской области поразил взлет цен на огурцы – в некоторых магазинах их стоимость доходила до 500 рублей за килограмм. В целом по стране с 31 января по 6 февраля они подорожали на 12,71%, а с начала года - более чем на 45%. С 7 по 13 февраля цены на огурцы выросли еще на 6,2%.

Но еще больше подорожал репчатый лук. На конец февраля с начала года его стоимость увеличилась на 62,51%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте