Огурцы начали дешеветь, а бананы поднялись в цене

02.03.2023 | 07:58

С начала февраля рост потребительских цен в стране составил 0,44%, а с начала года - 1,28%. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на данные Росстата.

В России за неделю (с 21 по 27 февраля) огурцы подешевели на 7,6%, а вот лук подорожал на 3,4%, бананы - на 2,7%.

В целом цены на фрукты и овощи в среднем по стране снизились на 0,8%. Так, картофель подешевел на 0,4%, белокочанная капуста - на 0,3%. Вместе с тем на 0,5% прибавили в цене яблоки, на 1,3% - свекла, на 1,2% - морковь.

Цены на яйца выросли на 0,7%, на стерилизованное молоко - на 0,2%. Стоимость гречневой крупы снизилась на 1%, вермишели - на 0,6%, мяса кур - на 0,5%, пшеничной муки и макарон - на 0,4%.

В начале февраля жителей Пензенской области поразил взлет цен на огурцы – в некоторых магазинах их стоимость доходила до 500 рублей за килограмм. В целом по стране с 31 января по 6 февраля они подорожали на 12,71%, а с начала года - более чем на 45%. С 7 по 13 февраля цены на огурцы выросли еще на 6,2%.

Но еще больше подорожал репчатый лук. На конец февраля с начала года его стоимость увеличилась на 62,51%.