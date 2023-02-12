Цены на свежие огурцы растут ежедневно

12.02.2023 | 13:16

По подсчетам Росстата, с 31 января по 6 февраля свежие огурцы подорожали на 12,71%, а с начала года - более чем на 45%. Специалисты не могут понять, чем обусловлен такой рост цены.

Сезонными факторами повышение стоимости этого овоща невозможно объяснить. Известно, что за аналогичный период (с 1 января по 6 февраля) 2021-го огурцы подорожали лишь на 20%.

«Чтобы понять, из чего складывается рост цен на огурцы, необходимо изучать всю производственную цепочку. На динамику может влиять в том числе высокий спрос, и сегодня российские тепличные хозяйства с объемами соответствующего спроса не справляются», - отмечает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елену Зленко.

Она указала, что низкие цены на огурцы были у китайских производителей, арендующих российские участки. У местных фермеров, возможно, повысились транспортные расходы.

«Слишком похоже на очередной ценовой сговор. Соль, сахар, имбирь, чеснок, гречка, теперь огурцы… Везде «агрономический сбой»? Это вряд ли», - высказался председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Еще одной причиной повышения стоимости огурцов может быть слишком дорогое электричество. Расходы на него в тепличных хозяйствах составляют 20-30%. Электроэнергия обходится аграриям дороже, чем промышленным производствам и фирмам в других сферах.

Сейчас обращение о скачке стоимости огурцов направлено в ФАС и Минсельхоз.

С 31 января по 6 февраля подорожали и другие овощи, однако рост цен на них не так существенен, как на огурцы. На 11,5% увеличился ценник на кило лука, на 4,63% - помидоров, на 2,95% - моркови. В Росстате подсчитали, что в среднем стоимость овощей и фруктов повысилась на 5,1%.