Гастроэнтеролог: длительный отказ от мяса чреват анемией

02.03.2023 | 11:04

Об опасности длительного отказа от мясной пищи предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в интервью «Известиям». Речь идет о питании в Великий пост, который продлится до 15 апреля.

Эксперт отметила: животный белок - это строительный материал для мышц и других тканей, основа для иммунной защиты, а также участник многих химических реакций. Он обладает уникальным составом, в нем присутствуют все необходимые человеку аминокислоты, часть их незаменима.

Кроме того, в мясе содержатся витамины группы В, участвующие в кроветворении, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Их дефицит приводит к серьезным нарушениям. Также мясо богато железом, цинком, селеном.

«Отказываясь от мяса, люди часто сталкиваются с недостатком полезных веществ в рационе. Это значит, что мышцы могут стать слабее, а иммунитет - хуже. Но наиболее распространенная проблема - нарушение кроветворения и, как следствие, снижение уровня эритроцитов и гемоглобина в крови. Из-за этого развивается анемия - особое состояние, когда ткани получат меньше кислорода», - предупредила эксперт.

Анемия наступает не сразу, ей предшествует длительный скрытый недостаток железа или дефицит витаминов группы В.

«Самочувствие в такой ситуации обычно не меняется, а железо продолжает снижаться. И даже когда анемия проявляется общей слабостью, сонливостью, отсутствием сил, депрессивным настроением, многие не воспринимают их всерьез», - перечислила Екатерина Кашух симптомы заболевания.

Гастроэнтеролог рекомендует компенсировать возможный недостаток полезных веществ растительной пищей. К источникам белка, железа, витаминов группы В относят бобовые, орехи и крупы (гречиху, пшено, полбу). При разнообразном меню отказ от животных продуктов для здорового человека не опасен.

Однако гастроэнтеролог подчеркнула: в случаях проблем со здоровьем отказ от мяса может усугубить нарушения. Поэтому в начале поста важно проконсультироваться с врачом по поводу питания и провериться на наличие анемии.

Ранее терапевт Марина Константинова рассказала, в каких случаях пост может нанести вред здоровью. В частности, в рационе не рекомендуется большое количество сладких и соленых продуктов.