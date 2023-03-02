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Общество

Дом культуры в Старой Каменке закрыли на ремонт

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Еще совсем недавно в зрительном зале старокаменского Дома культуры шли самодеятельные концерты и театральные постановки. Занимались здесь местные жители разного возраста, буквально и стар и мал, для всех были организованы кружки по интересам.

Посещения прекращены, и здание на первый взгляд выглядит откровенно удручающе. Но лебединую песню перед уходом здесь петь никто не собирается. В досуговом центре начался капитальный ремонт, причем первый с момента постройки в 1972-м.

«В 2023 году нас включили в национальный проект «Культура». 8 февраля заключен контракт с ООО «Азимут», подрядчик приступил к работам. В рамках данного контракта будет произведен капитальный ремонт кровли, фасада здания, внутренних помещений, а также внутренних коммуникаций», - сообщил глава администрации Старокаменского сельсовета Пензенского района Виталий Кузин.

Контракт подписан на сумму 12 миллионов 589 тысяч рублей. Пока идут демонтажные работы. В проеме рядом со входом был витраж, через который светило солнце, теперь стеклянные плитки аккуратно вытащили и сложили. Возможно, будет другой дизайн.

«Министерством культуры на объекте организован контроль, здесь раз в две недели проходят планерки, на которых мы обсуждаем вопросы, которые возникают в ходе выполнения работ. Будем смотреть, чем помочь дополнительно. Может быть, с подрядной организацией будем все вопросы обсуждать и решать дальше», - рассказал начальник отдела Министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Минякин.

Капитальный ремонт планируют закончить 31 октября. Все кружки и творческие коллективы пока продолжают занятия в помещениях местной администрации.

За счет средств сельсовета позже благоустроят прилегающую к Дому культуры территорию. На деньги из федерального бюджета в этом году будет приведено в порядок еще одно такое же учреждение - в селе Ягановка Вадинского района.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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