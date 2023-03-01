В Пензе рассмотрят вопрос о льготном проезде для студентов

01.03.2023 | 16:04

Депутатов Пензенской городской думы попросили рассмотреть вопрос о предоставлении студентам льготного проезда в общественном транспорте.

Соответствующее письмо на имя председателя Владимира Мутовкина направила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

Отвечая на запрос сетевого издания «ПензаИнформ», она пояснила, что в настоящее время льготный или бесплатный проезд возможен только в троллейбусах и автобусах большого или среднего класса, в маршрутках он не предусмотрен (перевозчик предоставляет его на добровольной основе). Таким было решение гордумы от 22 декабря 2016 года.

Студенты в число льготников не входят. Причислить их к этой категории также могут только депутаты.

По данным, размещенным на сайте мэрии, сейчас в перечень городских льготников включены: почетные граждане Пензы; народные дружинники; ребята из многодетных малоимущих семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей; помощники депутатов гордумы; учащиеся школ из малообеспеченных семей, а также дети, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования города.