Пензенцам придется за свой счет чинить потолок в двухэтажке

01.03.2023 | 18:41

В управлении ЖКХ рассказали, как пензенцам можно избавиться от коммунальной проблемы. Несколько дней назад в доме № 8 на улице Поселок Нефтяник в подъезде обвалился потолок. С высоты посыпались доски и тяжелые куски штукатурки. Жители провели экстренное собрание.

«Там бегают крысы, живут голуби, есть большая дыра, из-за которой все сгнило, потому что дождиком промочило», - пожаловалась жительница дома № 8 на ул. Поселок Нефтяник Лидия Тихонова.

Активисты ругали свою управляющую компанию за бездействие и боялись выйти в коридор, а потолок продолжал рушиться. Пензенцы сняли на камеру мобильного телефона, как дыра буквально за несколько часов значительно увеличилась в размерах.

После выхода сюжета в телеэфир и жалоб местных жителей к ним в дом приехала проверка. Специалисты осмотрели повреждения, организовали встречу с горожанами.

«Ремонтировать, сказали, никто не будет. А предлагали нам только маневренное жилье, мы отказались, сами будем ремонтировать. Вчера из администрации Пензы приезжали, нам насчитали, что за 20 тысяч можно сделать это своими силами», - рассказала жительница дома № 8 на ул. Поселок Нефтяник Татьяна Ситникова.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства пояснили, из-за чего сложилась противоречивая ситуация.

«Говорят, что у них есть управляющая компания, но с этой управляющей компанией у них заключен договор только аварийного обслуживания. То есть, как видно из сюжета, они там говорили: «Мы вызывали - к нам приехали, почистили канализацию». В данном случае на это расходы не предусмотрены, они за это не платят, и управляющая компания работы не выполняет», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Старую двухэтажку 1960 года постройки в 2018-м признали аварийной и исключили из программы капитального ремонта.

«Собственники дома выбрали способ непосредственного управления. В данном случае они сами должны принять решение: либо с кем-то заключить договор на ремонт потолка, перекрытия, либо с той же управляющей компанией заключить договор», - предложил Ильдар Усманов.

Расселение дома планируется на 2029 год.