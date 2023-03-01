Сетевое издание|18+|Среда|1 мар 2023|19:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам придется за свой счет чинить потолок в двухэтажке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В управлении ЖКХ рассказали, как пензенцам можно избавиться от коммунальной проблемы. Несколько дней назад в доме № 8 на улице Поселок Нефтяник в подъезде обвалился потолок. С высоты посыпались доски и тяжелые куски штукатурки. Жители провели экстренное собрание.

«Там бегают крысы, живут голуби, есть большая дыра, из-за которой все сгнило, потому что дождиком промочило», - пожаловалась жительница дома № 8 на ул. Поселок Нефтяник Лидия Тихонова.

Активисты ругали свою управляющую компанию за бездействие и боялись выйти в коридор, а потолок продолжал рушиться. Пензенцы сняли на камеру мобильного телефона, как дыра буквально за несколько часов значительно увеличилась в размерах.

После выхода сюжета в телеэфир и жалоб местных жителей к ним в дом приехала проверка. Специалисты осмотрели повреждения, организовали встречу с горожанами.

«Ремонтировать, сказали, никто не будет. А предлагали нам только маневренное жилье, мы отказались, сами будем ремонтировать. Вчера из администрации Пензы приезжали, нам насчитали, что за 20 тысяч можно сделать это своими силами», - рассказала жительница дома № 8 на ул. Поселок Нефтяник Татьяна Ситникова.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства пояснили, из-за чего сложилась противоречивая ситуация.

«Говорят, что у них есть управляющая компания, но с этой управляющей компанией у них заключен договор только аварийного обслуживания. То есть, как видно из сюжета, они там говорили: «Мы вызывали - к нам приехали, почистили канализацию». В данном случае на это расходы не предусмотрены, они за это не платят, и управляющая компания работы не выполняет», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Старую двухэтажку 1960 года постройки в 2018-м признали аварийной и исключили из программы капитального ремонта.

«Собственники дома выбрали способ непосредственного управления. В данном случае они сами должны принять решение: либо с кем-то заключить договор на ремонт потолка, перекрытия, либо с той же управляющей компанией заключить договор», - предложил Ильдар Усманов.

Расселение дома планируется на 2029 год.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте