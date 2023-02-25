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Из жизни

В пензенской старой двухэтажке обвалился потолок

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У жителей дома № 8 на улице Поселок Нефтяник прошло общее собрание. На повестке - всего один вопрос, зато крайне значимый. Обсуждая происшествие, все радовались, что никто не пострадал. В коридоре старой двухэтажки с высоты посыпались доски и тяжелые куски штукатурки.

«Там бегают крысы, живут голуби, есть большая дыра, из-за которой все сгнило, потому что дождиком промочило», - показала Лидия Тихонова.

«Капало, наверное, год. Тут образовался такой «гамак». А сегодня ночью он рухнул. Хорошо, никого здесь не было», - добавила Татьяна Ситникова.

Дом построили в 1960 году. В нем - восемь квартир. От постоянных коммунальных проблем жители настрадались: то пол в коридоре провалится, то козырек над подъездом оторвется, трубы засоряются. Упавший потолок переполнил чашу терпения.

«Мы находимся на балансе УК «Партнер». Неоднократно туда обращались - и по поводу крыши, и по поводу канализации, которую нам обещали поменять (постоянно забивается). Никаких действий не было. Ну канализацию пробивать приезжали, но толку не было. А по поводу крыши сказали: надо обращаться к директору лично», - рассказала Елена Абдряхимова.

Активисты намерены обратиться в Центр управления регионом с жалобой на коммунальщиков. Что касается самой двухэтажки, то, по словам жильцов, она признана аварийной. Расселение планируется на 2029 год.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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