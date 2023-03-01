Пензенец, потерявший руку 12 лет назад, получил взамен искусственную

01.03.2023 | 11:20

Житель Пензы, потерявший левую руку в автокатастрофе еще в 2010 году, теперь сможет пользоваться искусственной конечностью - протезом с внешним источником энергии и биоэлектрическим программным обеспечением.

Протез оснащен полностью подвижной миоэлектрической кистью, имеющей пять пальцев, движения которых максимально приближены к естественным. Кисть обеспечивает выполнение повседневных задач с использованием типовых моделей захвата. В ее программе восемь функциональных положений, с помощью которых можно принимать пищу, пить, пользоваться компьютером и банкоматами, поворачивать ключ в замке. В перспективе программа может быть дополнена другими моделями захвата.

Во время тестового использования 53-летний мужчина, для которого и был изготовлен протез, продемонстрировал возможность подъема и удержания стакана. Пензенец высоко оценил функциональность и эстетичный внешний вид своей новой руки.

«Стоимость протеза составила около 4 миллионов рублей. Протез приобретен за счет средств бюджета Социального фонда России», - сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Пензенцы уже не первый год получают бесплатно высокотехнологичные конструкции. В 2022-м их было выдано 8. Это кресла-коляски с электроприводом (в том числе для детей-инвалидов и пациентов с ДЦП), протезы кисти, предплечья, бедер и голени.