Агроном дал дачникам советы по подготовке рассады

01.03.2023 | 08:07

Рассаде разных культур необходимо разное время для роста. О том, как подготовить растения к высадке в грунт, рассказал в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

«В средней полосе России растения сажают в открытый грунт или в теплицу не ранее первой декады мая. Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают. Возраст такой рассады порядка двух месяцев. Отсчитываем назад, соответственно, сеять семена нужно в марте. Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул: при недостатке света рассада начнет терять свои качества, будет вытягиваться и чахнуть.

«Поэтому нужно, чтобы большую часть дня рассада хорошо освещалась. Солнечный свет могут заменить фитолампы, с ними даже в темной комнате можно вырастить хорошую рассаду. Нужно просто рассчитать, сколько ламп требуется на определенную площадь. Как правило, такие лампы включают на 12 часов, днем или ночью, как удобнее», - уточнил Владимир Викулов.

Еще одно важное условие - температурный режим. Некоторые культуры плохо растут в помещениях, предупредил агроном.

«Не всю рассаду можно легко вырастить дома. Например, если взять капусту или лук, то им для прорастания достаточно комнатной температуры, а вот для роста и нормального развития нужны пониженные температуры. Если рассада капусты будет выращиваться при 25 градусах, то ничего хорошего из этого не получится», - заключил Владимир Викулов.

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