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Общество

Пензенцы выразили солидарность мобилизованным землякам

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Участники автопробега, посвященного годовщине начала проведения специальной военной операции, пришли к мемориалу у стелы «Город трудовой доблести» и возложили цветы к подножию монумента.

«Сегодня важно показать нашу солидарность, взаимовыручку и поддержку тем ребятам, которые находятся в зоне СВО. Мы вместе, мы их поддерживаем, я думаю, все у нас будет хорошо», - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

В акции приняли участие представители общественно-политических объединений, профсоюзов, молодежных организаций, волонтеры, ветераны боевых действий и совсем юные пензенцы.

«Я пришел сегодня с папой поддержать наших бойцов», - рассказал мальчик.

Затем прозвучала команда «По машинам!» и автомобили отправились вперед - по трассе М-5.

Конечной точкой автопробега стал мемориал в Селиксе, откуда в годы Великой Отечественной войны тысячи бойцов отправлялись на передовую.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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