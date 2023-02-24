Пензенцы выразили солидарность мобилизованным землякам

Участники автопробега, посвященного годовщине начала проведения специальной военной операции, пришли к мемориалу у стелы «Город трудовой доблести» и возложили цветы к подножию монумента.
«Сегодня важно показать нашу солидарность, взаимовыручку и поддержку тем ребятам, которые находятся в зоне СВО. Мы вместе, мы их поддерживаем, я думаю, все у нас будет хорошо», - подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.
В акции приняли участие представители общественно-политических объединений, профсоюзов, молодежных организаций, волонтеры, ветераны боевых действий и совсем юные пензенцы.
«Я пришел сегодня с папой поддержать наших бойцов», - рассказал мальчик.
Затем прозвучала команда «По машинам!» и автомобили отправились вперед - по трассе М-5.
Конечной точкой автопробега стал мемориал в Селиксе, откуда в годы Великой Отечественной войны тысячи бойцов отправлялись на передовую.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀