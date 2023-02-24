Пензенцам будет труднее ввезти автомобили из дружественных стран

Минпромторг России предлагает запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям. Проект постановления размещен на портале министерства.
Документ предусматривает с 1 июня 2023 запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям и поэтапное возвращение к нормам, регламентирующим уровень безопасности отечественных транспортных средств.
«В частности, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб. Они позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля в случае аварии и максимально быстро через «ЭРА-ГЛОНАСС» передавать данные службам для оказания помощи пострадавшим», - говорится в проекте постановления.
В Минпромторге РФ сообщили, что производители подтвердили готовность к выпуску достаточного количества устройств, чтобы покрыть потребность в них.
Кроме того, с 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов.
«Сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств», - говорится в проекте постановления.
Ужесточенные правила будут действовать до 1 февраля 2024 года.
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