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Общество

Создание горнолыжного комплекса на Засеке больше не обсуждается

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Горнолыжный комплекс в районе Засеки, создание которого периодически обсуждалось, даже не в проекте.

Дело ограничилось обращением инвестора в Управление градостроительства и архитектуры г. Пензы. Он хотел узнать, возможно ли расположение горнолыжного подъемника в районе Засеки.

«Данный земельный участок находится в зоне отдыха. В данной зоне возможно размещение горнолыжного подъемника. Управление градостроительства информацию предоставило. Дальнейшего обращения от инвестора с целью выделения земельного участка не последовало. Подобных обращений от других инвесторов не поступало», - сообщил представитель областного правительства, отвечая на вопрос пензенца губернатору в «Одноклассниках».

Зато говорили о горнолыжном комплексе на Засеке много.

Идея строительства лыжной базы для развития местного туризма была озвучена мэром Пензы Юрием Кривовым в марте 2015 года.

В 2016-м в администрации рассказывали, что ее представители встречались с президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Пензенской области Алексеем Безруковым и речь шла о перспективном инвестиционном проекте создания комплекса «Засека» круглогодичной эксплуатации.

Проект предусматривал все необходимое для полноценного семейного отдыха: горнолыжные трассы, спортивную школу для подготовки профессиональных спортсменов-горнолыжников и любителей, гостинично-административный и спа-комплексы, прокат горнолыжного инвентаря и оборудования, снегоходов, квадроциклов, роликовых коньков, оборудованную зеленую территорию, пляж, трассы для беговых лыж, высотный и веревочный городки, трассу тюбинга, спортплощадки для занятий теннисом и мини-футболом, уличные тренажеры, велодорожки и др. Тогда он требовал инвестиций в сумме более 300 млн руб.

В январе 2017 года заместитель мэра Пензы Андрей Шевченко проводил рабочую встречу по реализации проекта «Горнолыжный комплекс». Тогда сообщалось, что для его возведения рассматривается участок в районе Засеки площадью 15 га.

В 2018-м администрация Пензы утверждала, что готова в текущем году поставить на кадастровый учет участок, который может предложить для строительства комплекса. В качестве срока реализации проекта указывались 2018-2024 годы.

В конце 2019-го заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев рассказывал депутатам гордумы, что проект разработан и идет поиск инвесторов. Вложением средств в пензенские снежные горы якобы интересовались во Владимирской области. Народные избранники тогда выразили глубокое сомнение в том, что идея будет воплощена в жизнь. И оказались правы.

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