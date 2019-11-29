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Общество | Пенза ищет инвестора для создания горнолыжного комплекса

29.11.2019|12:52
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В пятницу, 29 ноября, на сессии Пензенской городской думы шла речь о судьбе горнолыжного комплекса в районе Засеки. Его планируется построить на основе государственно-частного партнерства.

Как доложил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев, проект разработан, сейчас идет поиск инвесторов. Вложением средств в пензенские снежные горы заинтересовались во Владимирской области.

«Получается, такие проекты могут реализовываться десятилетиями? Поговорили и забыли?» - с сарказмом спросил один из депутатов.

Денис Леонтьев с уверенностью сообщил, что никто про горнолыжный комплекс не забыл. «Работа движется!» - заверил он.

Однако глава города Владимир Мутовкин выразил глубокое сомнение в том, что идея будет воплощена в жизнь.

«Денис Вячеславович, я попрошу вас не замахиваться на грандиозные проекты. Давайте реально смотреть на вещи: не найдем мы такого инвестора, чтобы вложил в наш горнолыжный комплекс миллиард», - высказал он свою точку зрения, попросив обратить внимание на более реалистичные идеи.

Предполагалось, что возведение объекта начнется весной 2019 года, однако к работам так и не приступили.

«Основной будет горнолыжная трасса. Построена она будет по новым технологиям, не как насыпная гора и земляные валы, это будет собрана металлическая эстакада. Так будет сделано для того, чтобы как можно больше сохранить леса здесь», - сообщал в 2018-м председатель областной федерации горнолыжного спорта и сноуборда Алексей Безруков.

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Гость|29.11.2019 13:06|

Записываешься инвестором. Получаешь помощь из бюджета. Огораживаешь забором с пяток гектаров в реликтовом лесу. Подводишь коммуникации, дорогу (за счет бюджета) строишь коттедж, объявляешь его турбазой. И спокойно живешь там и никто тебя не беспокоит.

Имя: Гость
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