Из Москвы в Пензу и обратно назначен дополнительный поезд

22.02.2023 | 14:20

В двадцатых числах февраля Москву с Пензой свяжет еще один пассажирский поезд - № 251/252.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

Дополнительный состав отправится из Москвы 22 февраля в 22:18 и прибудет в Пензу 23-го 12:25. Обратно он двинется из Пензы 26 февраля в 15:23 и приедет в столицу 27-го в 5:23.

Ранее стало известно, что с 22 по 26 февраля назначается поезд Пенза-I - Кузнецк (отправление в 18:45, прибытие в 20:25), а с 23-го по 27-е число - Кузнецк - Пенза-I (отправление в 6:40, прибытие в 8:20).

Кроме того, с 22 по 27 февраля будут курсировать дополнительные поезда от Пензы-I до райцентра Башмаково и в Моршанск.