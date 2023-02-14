В Пензенской области в феврале пустят дополнительные поезда

14.02.2023 | 09:25

Из-за празднования Дня защитника Отечества в Пензенской области изменится расписание движения пригородных поездов.

С 22 по 26 февраля назначается поезд Пенза-I (отправление в 18:45) - Кузнецк (прибытие в 20:25), а с 23-го по 27-е число - Кузнецк (отправление в 6:40) - Пенза-I (прибытие в 8:20).

«Кроме того, с 22 по 27 февраля будут курсировать дополнительные поезда Башмаково (отправление в 14:39) - Пенза-I (прибытие в 17:47) и Пенза-I (отправление в 9:12) - Башмаково (прибытие в 12:24), а 24-го и 27-го - Пенза-I (отправление в 7:08) - Моршанск (прибытие в 14:52) и Моршанск (отправление в 21:40) - Пенза-I (прибытие в 2:45)», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

С 22 по 27 февраля отменяются поезда Пенза-I (отправление в 9:12) - Белинская (прибытие в 10:51) и Белинская (отправление в 16:10) - Пенза-I (прибытие в 17:47).