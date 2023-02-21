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Общество

Пензенским экскурсоводам придется пройти аттестацию

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О родном городе молодежи рассказала Ольга Белугина - первый аттестованный экскурсовод в Пензенской области. Чтобы получить такую карточку, нужно пройти настоящий экзамен, состоящий из двух частей: теста и практического вопроса.

«Мы тянули билеты, в билетах был обозначен один из районов области или Пенза, и нужно было рассказать про какой-либо объект показа», - отметила Ольга Белугина.

Пока выдержавших аналогичное испытание в регионе всего 12, а перед слушателями выступают как аттестованные, так и неаттестованные гиды. Но уже с 1 июля экскурсоводы без таких документов работать не смогут.

«На наш взгляд, введение данной аттестации актуально, это было введено на федеральном уровне. Прежде всего это дает возможность узнать о квалификации наших экскурсоводов, а самим экскурсоводам повысить квалификацию», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Он подчеркнул, что проходить аттестацию нужно тем, кто проводит обзорные экскурсии. Тем, кто работает в конкретной картинной галерее, усадьбе или музее, делать это необязательно.

Пензячка Светлана рада тому, что государство придумало нечто вроде экзаменов для гидов. Ведь люди, заплатив за рассказ, рассчитывают, что им будет интересно и они получат важные знания. Но пока так получается не всегда.

«Был случай года два назад. Мы поехали с друзьями в Волгоград, и нам достался пожилой экскурсовод, который по пути растерял группу и перепутал много событий», - поделилась Светлана.

По подсчетам, в Пензенской области пройти аттестацию должны около полусотни гидов. Некоторые уже пробовали, но экзамен не сдали. Им предоставят дополнительные попытки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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