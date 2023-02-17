Для пензенских болельщиков к «Дизель-Арене» подадут транспорт

В пятницу, 17 февраля, для централизованного вывоза болельщиков к СЗК «Дизель-Арена» (г. Пенза, ул. Окружная, 163) предоставят общественный транспорт.
В 21:30 будут предоставлено по одному автобусу следующих маршрутов:
- № 5 (через Центральный рынок до Ухтинки);
- № 33 (через Окружную до Арбековской Заставы);
- № 30 (до аэропорта);
- № 93 (до Ахун);
- № 9м (до ГПЗ-24);
- № 77 (через Центральный рынок до Арбековской Заставы);
- № 1 (до Шуиста).
Оплата проезда и провоза багажа производится по действующим тарифам, сообщили в ГКУ «Организация перевозок Пензенской области».
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