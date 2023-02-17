Для пензенских болельщиков к «Дизель-Арене» подадут транспорт

17.02.2023 | 14:21

В пятницу, 17 февраля, для централизованного вывоза болельщиков к СЗК «Дизель-Арена» (г. Пенза, ул. Окружная, 163) предоставят общественный транспорт.

В 21:30 будут предоставлено по одному автобусу следующих маршрутов:

- № 5 (через Центральный рынок до Ухтинки);

- № 33 (через Окружную до Арбековской Заставы);

- № 30 (до аэропорта);

- № 93 (до Ахун);

- № 9м (до ГПЗ-24);

- № 77 (через Центральный рынок до Арбековской Заставы);

- № 1 (до Шуиста).

Оплата проезда и провоза багажа производится по действующим тарифам, сообщили в ГКУ «Организация перевозок Пензенской области».